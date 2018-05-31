Минфин отказался повышать ставки по ОВГЗ и привлек 61,6 млн грн и EUR64,6 млн

Министерство финансов на первичных аукционах по размещению гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник отклонило 8 заявок на 462 млн грн, сочтя запрошенные в них ставки завышенными, и довольствовалось 61,6 млн грн по 4 заявкам.

Как говорится в сообщении Минфина, покупатели просили по 6-мес. бумагам от 17,2% до 18% годовых, по 12-мес. - от 17,15% до 17,75%, по 2-летним - от 16,45% до 17,5% и по 5-летним - от 16% до 16,4% годовых.

Минфин же согласился лишь на повышение ставки отсечения по 6-месячным бумагам с 17,2% до 17,25% годовых и удержал ставку по 5-летним бумагам на уровне 16% годовых.

На аукционе по размещению облигаций в евро спрос составил EUR69,59 млн, и Минфин отклонил лишь одну из пяти заявок на EUR5 млн под 4,75% годовых, установив ставку отсечения на уровне 4,07% годовых: это выше 4% годовых на аукционе в конце апреля, но ниже 4,17% годовых в конце марта.



Номер аукциона 87 88 89 90 91 92 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000200950 Доразмещение UA4000200968 Первичное размещение Доразмещение UA4000166805 Первичное размезение UA4000201255 Доразмещение UA4000200711 (Ном. вин .вал. євро Номинальная стоимость 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Количество выставленных облигаций, шт. 500 000 - - - - - Дата проведения 29.05.2018 29.05.2018 29.05.2018 29.05.2018 29.05.2018 29.05.2018 Дата оплаты за приобретенные облигации 30.05.2018 30.05.2018 30.05.2018 30.05.2018 30.05.2018 30.05.2018 Срок оплаты процентов 07.11.2018 28.11.2018 28.11.2018 Срок оплаты процентов 08.05.2019 29.05.2019 29.05.2019 Срок оплаты процентов 06.11.2019 27.11.2019 27.11.2019 Срок оплаты процентов 06.05.2020 27.05.2020 Срок оплаты процентов 25.11.2020 Срок оплаты процентов 26.05.2021 Срок оплаты процентов 24.11.2021 Срок оплаты процентов 25.05.2022 Срок оплаты процентов 23.11.2022 Срок оплаты процентов 24.05.2023 Размер купонного платежа на одну облигацию - - - 71.50 80.00 20.60 Номинальный уровень доходности, % 17.20 17.22 0.00 14.30 16.00 4.12 Срок обращения (дней) 161 252 364 707 1820 546 Срок погашения 07.11.2018 06.02.2019 29.05.2019 06.05.2020 24.05.2023 27.11.2019 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 384000000.00 1700000.00 5500000.00 55000000.00 80000000.00 69589000.00 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 34000000.00 0.00 0.00 0.00 30000000.00 64589000.00 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 184495000.00 268869000.00 0.00 145554000.00 30000000.00 268458000.00 Количество поданных заявок, шт. 4 1 2 2 3 5 Количество удовлетворенных заявок, шт. 2 0 0 0 2 4 Максимальный уровень доходности облигаций, % 18.00 - 17.75 17.50 16.40 4.75 Минимальный уровень доходности облигаций, % 17.20 - 17.15 16.45 16.00 4.07 Установленная доходность, % 17.25 - - - 16.00 4.07 Средневзвешенная доходность, % 17.23 - - - 16.00 4.07 Поступление в бюджет 31598520.00 0.00 0.00 0.00 30000000.00 64642608.87

Данные: Минфин Украины