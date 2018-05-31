Нацсобрание Южной Кореи рекомендовало отменить запрет ICO

Запрет на проведение первичных предложений монет (ICO) в Южной Корее может быть отменен с учетом официальной рекомендации, изданной специальным комитетом Национального собрания по четвертой промышленной революции. Об этом сообщает Business Korea.

В частности, комитет обвинил правительство страны в пренебрежении своими обязанностями в секторе блокчейна и настоятельно рекомендовал изучить предложения по защите инвесторов на рынке ICO.

Кроме того, сотрудники ведомства призвали сформировать рабочую группу из представителей государственной власти и независимых экспертов для разработки политики в секторе блокчейна и обеспечении прозрачности торговли криптовалютами.

«Мы создадим правовую основу для торговли криптовалютами, включая разрешение на проведение ICO через постоянный комитет Национального собрания», - отмечается в заявлении.

Напомним, запрет на проведение в Южной Корее первичных предложений монет действует с сентября 2017 года. В начале марта местные СМИ сообщили, что власти Южной Кореи готовят план по легализации ICO с целью развития блокчейн-технологий.

В мае демократическая партия Южной Кореи при поддержке законодателей приступила к разработке нормативно-правовой базы для легализации проведения ICO.

В свою очередь, Служба финансового надзора страны заявила, что прислушается к позиции G20 в вопросе регулирования криптовалют и даже может признать их финансовыми активами.