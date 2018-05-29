Биткоин-биржа Bithumb усложнит вывод средств для неверифицированных пользователей

Около 60% клиентов южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb не прошли KYC-процедуру. Из-за этого руководство площадки приняло решение постепенно снижать им лимиты на вывод средств.

Текущий лимит на вывод средств составляет 50 млн вон ($46,5 тысяч) в день и 300 млн вон ($279 тысяч) в месяц.

«Для каждого неверифицированного пользователя дневной лимит на вывод средств будет снижен до 45 млн вон в следующем месяце», - заявили представители Bithumb, при этом не уточнив, до какого уровня планируют снижать лимиты.

Опасение руководства площадки вызывает тот факт, что банковские счета для вывода средств в корейской воне могут стать целью для различных финансовых преступлений.

Южнокорейские регуляторы установили новую систему верификации счетов на криптовалютных биржах в конце января, чтобы воспрепятствовать анонимной торговле цифровыми активами, однако многие трейдеры продолжают пользоваться неподтвержденными счетами.

Ранее биржа Bithumb заявила о намерении отключить аккаунты жителей 11 стран с неэффективными мерами противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.