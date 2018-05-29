Биткоин-биржа Bithumb усложнит вывод средств для неверифицированных пользователей

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Биткоин-биржа Bithumb усложнит вывод средств для неверифицированных пользователей

16:45 29.05.2018 |

Финансы

 

Около 60% клиентов южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb не прошли KYC-процедуру. Из-за этого руководство площадки приняло решение постепенно снижать им лимиты на вывод средств.

Текущий лимит на вывод средств составляет 50 млн вон ($46,5 тысяч) в день и 300 млн вон ($279 тысяч) в месяц.

«Для каждого неверифицированного пользователя дневной лимит на вывод средств будет снижен до 45 млн вон в следующем месяце», - заявили представители Bithumb, при этом не уточнив, до какого уровня планируют снижать лимиты.

Опасение руководства площадки вызывает тот факт, что банковские счета для вывода средств в корейской воне могут стать целью для различных финансовых преступлений.

Южнокорейские регуляторы установили новую систему верификации счетов на криптовалютных биржах в конце января, чтобы воспрепятствовать анонимной торговле цифровыми активами, однако многие трейдеры продолжают пользоваться неподтвержденными счетами.

Ранее биржа Bithumb заявила о намерении отключить аккаунты жителей 11 стран с неэффективными мерами противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Биткоин-биржа Bithumb усложнит вывод средств для неверифицированных пользователей

 
По материалам: forklog.com
 

ПО РУБРИКАМ

17:12 Депозитные ставки для физлиц 29.05.18

17:07 Средневзвешенный курс доллара на межбанке 25 мая составил 26.0989 грн

16:45 Биткоин-биржа Bithumb усложнит вывод средств для неверифицированных пользователей

16:05 Бегство в защитные активы из-за политических проблем Италии и Испании поддерживает доллар и иену

14:43 Привлекательность украинского рынка недвижимости растет в связи с сужением возможностей для инвестиций в Европе - Cushman&Wakefield

14:31 WebMoney заморозит гривневые кошельки до 2021 года

13:03 В четверг, 24 мая, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 105 млн гривен.

13:00 25 мая НБУ выдал банкам рефинансирование 655 млн гривен

11:48 Биржи АТР закрылись в основном снижением 29 мая вслед за распродажами на рынках Европы

11:22 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 29.05.18

11:00 Курсы валют по карточным операциям на 29.05.18

10:44 На межбанке 25 мая объем торгов долларом уменьшился на $5,9 млн до $217,5 млн

10:34 Остатки средств на корсчетах банков 29.05.18

10:30 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 25.05.18

10:17 Золото перешло к снижению 29 мая на сообщениях о подготовке встречи лидеров США и КНДР

• дальше…

16:51 Совет ЕС согласовал 1 млрд евро финансовой помощи Украине

14:51 Иностранные инвесторы интересуются приватизацией облэнерго, рассчитывают на внедрение RAB-тарифов - «Драгон Капитал»

14:43 Привлекательность украинского рынка недвижимости растет в связи с сужением возможностей для инвестиций в Европе - Cushman&Wakefield

14:26 WTI падает на опасениях роста добычи в ОПЕК, 29 мая Brent подорожала до $75,6 за баррель

14:16 Аваков подписал второй этап договора с Францией на поставку вертолетов

12:21 Украина поднялась на 13-е место в рейтинге производителей стали

11:58 В период с 25 на 29 мая стоимость сжиженного газа в ряде сетей АЗС выросла на 1-13 коп

10:56 Украина увеличила запасы газа в ПХГ на 26% до 9,4 млрд куб. м с начала сезона закачки

10:17 Золото перешло к снижению 29 мая на сообщениях о подготовке встречи лидеров США и КНДР

08:14 ZN: Кабмин забрал у Минфина право "вето" и Фискальную службу

• дальше…

16:51 Совет ЕС согласовал 1 млрд евро финансовой помощи Украине

12:44 Египет построит железнодорожную линию в обход Суэцкого канала

11:53 Тайная касса партии власти: в Испании завершился громкий антикоррупционный процесс

10:39 ПА НАТО призвала поддержать Украину и Грузию на пути в альянс

09:54 Президент Италии готовит "правительство технократов"

09:47 Израиль возводит морские заградительные сооружения на границе с сектором Газа

09:41 Эрдоган требует от турок принять участие в спасении лиры

09:27 В Евросоюзе могут запретить одноразовую посуду из пластика

08:49 В Вашингтоне не теряют надежды провести встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына 12 июня в Сингапуре

08:40 ​Стало известно о бегстве из России еще одного миллиардера

08:34 Дерипаска просит у России миллиардных льгот из-за санкций США

08:29 Абрамович прилетел в Тель-Авив и получил гражданство Израиля

25.05 ОПЕК и Россия планируют увеличить добычу нефти – Reuters

25.05 НАТО не планирует останавливать поддержку Украины, несмотря на ультиматум Венгрии

25.05 Новая атака Венгрии: Виктор Орбан инициировал пересмотр отношений НАТО с Украиной

• дальше…

10:39 ПА НАТО призвала поддержать Украину и Грузию на пути в альянс

24.05 Киевского Ленина может заменить создатель биткойна

24.05 Украина поднялась на одну ступень в рейтинге глобальной конкурентоспособности IMD

24.05 «Укрзализныця» ввела в эксплуатацию Бескидский тоннель

24.05 Украинцы привлекли $100 млн за счёт ICO криптовалют

24.05 Украина и Метрическая конвенция. Почему это важно?

22.05 Стала известна стоимость билета на поезд Киев-«Борисполь»

22.05 Полиция установила не менее 50 договорных футбольных матчей в Украине с участием 35 клубов - Князев

21.05 Из Украины запустят поезд в Румынию

21.05 «Укрзализныця» к 1 декабря завершит строительство железнодорожного сообщения столицы с аэропортом «Борисполь»

17.05 Врачей в рамках медреформы выбрали более 10% украинцев

15.05 Киев решил повысить тарифы на проезд в коммунальном транспорте до 8 гривен с 15 июля

11.05 Запуск пассажирских поездов по новому европейскому маршруту Мукачево-Будапешт состоится до конца 2018 года

10.05 В центральных частях города запретят наземные парковки

10.05 Верховный Суд оставил в силе решение вернуть в госсобственность Гостиный двор в Киеве

• дальше…

16:51 Совет ЕС согласовал 1 млрд евро финансовой помощи Украине

13:42 На выборы, а не на улицу. Украинцам одинаково безразличны «бабушки Рабиновича» и «подвиги» С14

12:57 Наступление продолжается: На каких территориях продвигаются ВСУ

12:28 Холодницкий: Обвинительный акт Насирову могут зачитывать более 20 месяцев

10:39 ПА НАТО призвала поддержать Украину и Грузию на пути в альянс

09:00 Стратегический хутор. ВСУ подбираются к маленькому, но ключевому поселку Петровское

08:14 ZN: Кабмин забрал у Минфина право "вето" и Фискальную службу

25.05 НАТО не планирует останавливать поддержку Украины, несмотря на ультиматум Венгрии

25.05 Новая атака Венгрии: Виктор Орбан инициировал пересмотр отношений НАТО с Украиной

25.05 Генпрокурор внес в Раду представление о даче согласия на привлечение к ответственности нардепа от «Оппоблока» Вилкула

25.05 Генпрокурор внес в Раду представление о даче согласия на привлечение к ответственности нардепа от «Оппоблока» Дмитрия Колесникова - Сарган

25.05 Тыловая война: Зачем боевики ударили по Старой Николаевке

25.05 Без серой зоны. Почему на Донбассе все больше пленных

25.05 Конгресс США одобрил $250 млн и летальное оружие для Украины

25.05 США поддержали выводы следствия по делу MH17

• дальше…

15:09 Xiaomi представила DLP-проектор Mijia Projector за $626

10:28 Цены на новые смарт-телевизоры Xiaomi Mi TV 4C, 4X и 4S стартуют со $160

25.05 Представлен смартфон Vivo Z1: сдвоенная камера, экран 6,25 дюйма и Snapdragon 660

25.05 Forbes назвал самые дорогие автомобильные бренды в мире

24.05 Как BMW, Rio Tinto и Electrolux соблюдают первый закон робототехники

24.05 Экраны для складных смартфонов Huawei будет поставлять BOE

24.05 Qualcomm анонсировала «навороченный» чип для среднебюджетных смартфонов

24.05 Неизвестный похитил более $18 млн в ходе атаки на сеть криптовалюты Bitcoin Gold

24.05 Kia Sportage обновился и стал гибридом

24.05 В IBM создан карманный детектор поддельных товаров

24.05 Apple — снова самый ценный бренд в мире

23.05 Tesla Model 3 провалила испытания издания Consumer Reports

23.05 Дебют смартфона HTC U12+: две двойные камеры и технология Edge Sense 2

23.05 Google и LG представили дисплей сверхвысокого разрешения для VR-шлемов

23.05 Bloomberg: через 22 года 80 % автобусов будут полностью электрическими

• дальше…

24.05 Как BMW, Rio Tinto и Electrolux соблюдают первый закон робототехники

22.05 Ученые: эти шесть черт характера обеспечивают успех в жизни

17.05 В чем разница между одержимыми работой и просто увлеченными ею

14.05 Почему начальники не умеют управлять дистанционными сотрудниками

08.05 Что делать, если вас не ценят на работе

07.05 Как люди без высшего образования становятся гендиректорами

05.05 Что нужно знать о поиске работы после увольнения

05.05 Google объявил о новых правилах размещения политической рекламы

03.05 Как урегулировать конфликты на работе

24.04 Блокчейн-браузер Brave заключил партнерство с Dow Jones Media

24.04 Почему нельзя скрывать от работников горькую правду

20.04 Как рассказывать о своих талантах без скромности, и хвастовства

18.04 Зачем начальству искусственный интеллект

18.04 Смех на рабочем месте - признак… чего?

11.04 Повышение, после которого хочется уволиться

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно