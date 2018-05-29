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Бегство в защитные активы из-за политических проблем Италии и Испании поддерживает доллар и иену
16:05 29.05.2018 |
Евро во вторник дешевеет почти ко всем мировым валютам, а доллар США и японская иена растут, поскольку политические кризисы в Италии и Испании поддерживают спрос на валюты "тихой гавани".
Евро к 15:25 EET стоил $1,1559 против $1,1625 на закрытие прошлой сессии в Нью-Йорке.
Курс евро к японской иене опустился к этому времени на 1%, до 125,91 иены по сравнению со 127,19 иены в понедельник. Курс доллара составил 108,96 иены против 109,42 иены накануне.
Италии грозят досрочные выборы, уже вторые в этом году. В понедельник президент страны Серджио Маттарелла поручил экономисту, бывшему представителю Международного валютного фонда (МВФ) Карло Коттарелли сформировать временное правительство для подготовки нового голосования и принятия бюджета. Обстановка в стране накалена, и эксперты опасаются, что на очередных выборах в Италии популисты-евроскептики наберут еще больше голосов и добьются выхода страны из еврозоны.
Перед элитами ЕС стоит сложная задача, которая заключается в том, чтобы придумать план, который сможет убедить голосующих итальянцев изменить свой выбор в ходе следующего раунда выборов, который пройдет не раньше сентября, отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.
Кроме того, участников рынка тревожит ситуация в Испании, где в пятницу парламент может выразить недоверие премьер-министру Мариано Рахою и его правительству. На прошлой неделе было обнародовано решение суда по делу о коррупции в правящей Народной партии, и оппозиционная Социалистическая партия потребовала голосования по вопросу о доверии.
Канадский доллар дешевеет вместе с североамериканской нефтью пятую сессию подряд. В среду он потерял 0,3% в паре с долларом США.
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