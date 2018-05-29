WebMoney заморозит гривневые кошельки до 2021 года

Международная система Webmoney Transfer обязалась сохранить деньги своих украинских пользователей, и не позднее 24 мая 2021 года конвертировать титульные знаки WMU с «замороженных» кошельков на титульные знаки WMZ по курсу гривны к доллару USD, который будет установлен НБУ на эту дату.

Соответствующее обращение получили пользователи системы WebMoney.UA, передает InternetUA.

Работать с другими типами титульных знаков, кроме гривны, система продолжит в прежнем режиме.

- Этим письмом каждый наш пользователь в Украине получает заверения, что международная система WebMoneyTransfer будет продолжать полноценное его обслуживание по всем типам кошельков, кроме гривны. Обмен на украинскую гривну будет восстановлен немедленно после отмены санкций, которая, надеемся, произойдет раньше заявленного трехлетнего срока, - говорится в обращении.

Напомним, электронная платежная система WebMoney.UA была внесена в санкционный список СНБО Украины, утвержденный Указом Президента от 14 мая. Санкции сроком на 3 года предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала из Украины, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование и приостановку лицензий.

Постановлением от 25 мая НБУ исключил WebMoney из реестра внутригосударственных платежных систем.