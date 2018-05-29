Финансовые новости
- |
- 29.05.18
- |
- 17:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
25 мая НБУ выдал банкам рефинансирование 655 млн гривен
13:00 29.05.2018 |
В пятницу, 25 мая, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 655 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.
Из них: кредиты, предоставленные путем проведения тендера по поддержанию ликвидности банков - 655 млн гривен на 14 дней 2 банкам по ставке 19,00%.
24 мая Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 105 млн гривен.Из них: overnight - 105 млн гривен по ставке 19,00% годовых 1 банку.
Как сообщало агентство, 17 мая Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 10 млн гривен.
За 2017 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 41,3 млрд гривен.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Аваков подписал второй этап договора с Францией на поставку вертолетов
|На выборы, а не на улицу. Украинцам одинаково безразличны «бабушки Рабиновича» и «подвиги» С14
|Наступление продолжается: На каких территориях продвигаются ВСУ
|ПА НАТО призвала поддержать Украину и Грузию на пути в альянс
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 29.05.18
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 25 мая составил 26.0989 грн
|Биткоин-биржа Bithumb усложнит вывод средств для неверифицированных пользователей
|Бегство в защитные активы из-за политических проблем Италии и Испании поддерживает доллар и иену
|Привлекательность украинского рынка недвижимости растет в связи с сужением возможностей для инвестиций в Европе - Cushman&Wakefield
|WebMoney заморозит гривневые кошельки до 2021 года
Это интересно
|Неизвестный похитил более $18 млн в ходе атаки на сеть криптовалюты Bitcoin Gold
|Kia Sportage обновился и стал гибридом
|В IBM создан карманный детектор поддельных товаров
|Apple — снова самый ценный бренд в мире
|Датчане разработали пластырь от смартфонной зависимости
|Tesla Model 3 провалила испытания издания Consumer Reports
|Дебют смартфона HTC U12+: две двойные камеры и технология Edge Sense 2