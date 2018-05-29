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Курсы валют по карточным операциям на 29.05.18
11:00 29.05.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 29 мая 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|25.9000
|26.2467
|30.2000
|30.8642
|4.0800
|4.3000
|ОТП Банк
|25.9000
|26.1000
|30.1600
|30.4200
|Укрсоцбанк
|25.9500
|26.1500
|30.1500
|30.6500
|Ощадбанк
|25.9000
|26.2200
|30.1000
|30.8500
|2.8500
|4.6500
|Креди Агриколь Банк
|25.9500
|26.1500
|30.1000
|30.4500
|Укрэксимбанк
|25.8500
|26.1800
|29.9500
|30.7000
|Райффайзен Банк Аваль
|25.9067
|26.2000
|30.2115
|31.0000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
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