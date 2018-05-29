На межбанке 25 мая объем торгов долларом уменьшился на $5,9 млн до $217,5 млн

В пятницу, 25 мая, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 5,9 млн долларов по сравнению с 24 мая до 217,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 24,6 млн долларов по сравнению с 24 мая до 273,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 4%, или на 331,4 млн долларов до 8,532 млрд долларов по сравнению с мартом.

Курс доллара на межбанке после роста в четверг на 4 коп. в пятницу сохранился на уровне 26,12 UAH/USD.