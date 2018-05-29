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Золото перешло к снижению 29 мая на сообщениях о подготовке встречи лидеров США и КНДР
10:17 29.05.2018 |
Цена золота перешла к снижению на фоне сообщений о подготовке встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.26 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 6,3 доллара, или на 0,49%, до 1297,3 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро снижалась также на 0,49%, до 16,47 доллара за унцию.
Как сообщило агентство Ренхап, высокопоставленные чиновники КНДР и США встретятся во вторник в Сингапуре для обсуждения вопросов протокола и безопасности в связи с предстоящей встречей лидеров двух стран - Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
На прошлой неделе Дональд Трамп объявил об отмене переговоров с КНДР, однако уже на следующий день заявил, что его страна проводит продуктивные переговоры с Северной Кореей. Он также сказал, что саммит может состояться, как и планировалось, в Сингапуре 12 июня. После этого заместитель главы северокорейского МИД Ким Ке Гван сообщил, что КНДР готова в любое время и в любом формате провести саммит с США, который был в одностороннем порядке отменен Вашингтоном.
Золото традиционно считается безрисковым активом. Спрос на него повышается в периоды геополитической напряженности, а на фоне ее ослабления, наоборот, снижается, что приводит к удешевлению металла.
На стоимость золота также влияет статистика из Китая. Как сообщает агентство Рейтер, чистый импорт золота в страну из Гонконга упал на 35,3% в апреле к предыдущему месяцу на фоне ослабления спроса на металл.
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