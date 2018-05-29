Доллар слабо дешевеет 29 мая, иена умеренно дорожает на геополитических рисках

Курс доллара США демонстрирует слабое снижение в ходе торгов во вторник, тогда как иена растет на новостях из Италии, усиливающих неопределенность относительно политического будущего страны.

Евро торгуется в 9:07 EET в районе $1,1638 против $1,1625 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится в это время в районе 126,85 иены по сравнению со 127,19 иены в понедельник. Курс доллара составляет 109,01 иены против 109,42 иены накануне.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился на 0,07%.

Как сообщалось, президент Италии Серджио Маттарелла поручил экономисту, бывшему представителю Международного валютного фонда (МВФ) Карло Коттарелли сформировать временное правительство страны.

Ранее С.Маттарелла отказался утвердить список членов нового правительства, переданный ему исполняющим обязанности премьера Джузеппе Конте. В свою очередь, руководитель движения "Пять звезд" Луиджи ди Майо призвал в связи с этим объявить президенту страны импичмент. Отказ в утверждении списка негативно воспринял и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини.

С.Маттарелла объяснил, что не одобрил предложенный состав правительства, так как на пост министра экономики претендовал Паоло Савона, известный резкой критикой в адрес ЕС и мер жесткой бюджетной экономии. Президент Италии пояснил, что увидел в этой кандидатуре опасность для экономики страны.