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Bloomberg: биткоин-биржа Bitfinex нашла банковских партнеров в Пуэрто-Рико
17:38 25.05.2018 |
Bitfinex, крупнейшая биржа по объемам торгов в паре BTC/USD, вероятно установила банковские партнерства в Пуэрто-Рико, пишет Bloomberg.
Издание ссылается на три неназываемых источника, знакомых с ситуацией. По их словам, гонконгская биржа открыла счета Noble Bank International, который выступает банком-корреспондентом Bank of New York Mellon.
О вероятной связи Bitfinex с банком в Пуэрто-Рико еще в марте говорилось в отчете BitMex. При этом речь шла и о том, что Noble Bank International также выступает в роли банковского партнера Tether - компании, поставляющей обеспеченный долларом США токен USDT.
В отчете BitMEX отмечалось, что совокупные финансовые данные свидетельствуют о том, что в прошлом году финансовые учреждения, базирующиеся в Пуэрто-Рико, столкнулись с резким увеличением объема денежных вкладов, что коррелировало как с увеличением выпуска Tether, так и с ростом криптовалютного рынка в целом.
Как пишет Bloomberg, анонимный источник с «прямыми данными» по этому вопросу сказал, что Noble Bank International «всецело несет ответственность» за это увеличение. Утверждается, что денежные депозиты банка выросли до $3,3 млрд в декабре 2017 года, хотя еще за год до этого составляли $191 млн.
Сложная история вокруг Bitfinex и ее поисках долгосрочного банковского партнера была тщательно задокументирована, и, как говорят, фирма «гуляет» вокруг учреждений, используя ряд сторонних счетов, следуя решению Wells Fargo о закрытии счетов оператора обмена.
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