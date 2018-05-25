Bloomberg: биткоин-биржа Bitfinex нашла банковских партнеров в Пуэрто-Рико

Bitfinex, крупнейшая биржа по объемам торгов в паре BTC/USD, вероятно установила банковские партнерства в Пуэрто-Рико, пишет Bloomberg.

Издание ссылается на три неназываемых источника, знакомых с ситуацией. По их словам, гонконгская биржа открыла счета Noble Bank International, который выступает банком-корреспондентом Bank of New York Mellon.

О вероятной связи Bitfinex с банком в Пуэрто-Рико еще в марте говорилось в отчете BitMex. При этом речь шла и о том, что Noble Bank International также выступает в роли банковского партнера Tether - компании, поставляющей обеспеченный долларом США токен USDT.

В отчете BitMEX отмечалось, что совокупные финансовые данные свидетельствуют о том, что в прошлом году финансовые учреждения, базирующиеся в Пуэрто-Рико, столкнулись с резким увеличением объема денежных вкладов, что коррелировало как с увеличением выпуска Tether, так и с ростом криптовалютного рынка в целом.

Как пишет Bloomberg, анонимный источник с «прямыми данными» по этому вопросу сказал, что Noble Bank International «всецело несет ответственность» за это увеличение. Утверждается, что денежные депозиты банка выросли до $3,3 млрд в декабре 2017 года, хотя еще за год до этого составляли $191 млн.

Сложная история вокруг Bitfinex и ее поисках долгосрочного банковского партнера была тщательно задокументирована, и, как говорят, фирма «гуляет» вокруг учреждений, используя ряд сторонних счетов, следуя решению Wells Fargo о закрытии счетов оператора обмена.