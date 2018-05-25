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Депозитные ставки для физлиц 25.05.18
17:00 25.05.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 25 мая 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|24.05.18
|25.05.18
|24.05.18
|25.05.18
|24.05.18
|25.05.18
|3 месяца
|13.44
|13.44
|2.18
|2.18
|1.20
|1.20
|6 месяцев
|14.25
|14.25
|2.94
|2.94
|1.56
|1.56
|9 месяцев
|14.09
|14.09
|3.19
|3.19
|2.16
|2.16
|12 месяцев
|14.15
|14.15
|3.44
|3.44
|2.07
|2.07
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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