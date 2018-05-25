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IFC планирует выпустить облигации, номинированные в гривне
Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation, IFC) планирует выпуск локальных облигаций, номинированных в гривне. Об этом сообщила глава Офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив в Facebook.
"На заседании Национального инвестиционного совета исполнительный директор IFC - International Finance Corporation - сообщила, что IFC планирует выпуск локальных облигаций, номинированных в гривне, для финансирования проектов развития инфраструктуры регионов", - уточнила Ковалив.
Ранее первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова сообщила, что IFC может войти в капитал государственного Укргазбанка до конца этого года.
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