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Курсы валют по карточным операциям на 25.05.18
10:54 25.05.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 25 мая 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|25.8500
|26.2467
|30.2500
|30.9598
|4.0600
|4.3000
|ОТП Банк
|25.9000
|26.1500
|30.3900
|30.7200
|Укрсоцбанк
|25.9000
|26.1500
|30.2000
|30.8000
|Ощадбанк
|25.9000
|26.2200
|30.3000
|30.8500
|2.8500
|4.6500
|Креди Агриколь Банк
|26.0000
|26.2000
|30.3000
|30.8000
|Укрэксимбанк
|25.9000
|26.2000
|30.3200
|30.7900
|Райффайзен Банк Аваль
|25.9067
|26.2000
|30.3951
|30.9000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков/
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