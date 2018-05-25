На межбанке 24 мая объем торгов долларом увеличился на $63,3 млн до $223,4 млн

В четверг, 24 мая, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 63,3 млн долларов по сравнению с 23 мая до 223,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 99,3 млн долларов по сравнению с 23 мая до 298,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 4%, или на 331,4 млн долларов до 8,532 млрд долларов по сравнению с мартом.

Курс доллара на межбанке после роста в среду на 2 коп. в четверг вырос на 4 коп. до 26,12 UAH.