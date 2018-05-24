Власти США занялись выявлением манипуляций курсами криптовалют

Министерство юстиции США инициировало расследование с целью определения возможностей манипулирования курсами криптовалют со стороны трейдеров инвесторов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ряд анонимных источников.

Расследование ведется совместно с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Оно призвано выявить незаконные практики, которые могут использоваться для манипуляций курсами криптовалют.

Одно из направлений исследования - так называемый спуфинг. Эта техника довольно часто используется на традиционных финансовых рынках. Суть ее заключается в выставлении манипулятором большого количества заявок на покупку/продажу активов без намерения совершать сделки и последующей отмене этих заявок до их исполнения.

Целью спуфинга является сбор информации о спросе и предложении, привлечение внимания участников рынка, искусственное создание благоприятного впечатления о торговой активности, «растущем» спросе и ценовом движении актива.

По мнению участников расследования, спуфинг мог, в частности, оказывать значительное влияние на цены «голубых фишек» криптовалютного рынка, включая биткоин и Ethereum.

Власти США обеспокоены махинациями на рынке цифровых активов. В частности, они не уверены в том, насколько активно биржи борются со сторонниками применения незаконных практик на криптовалютном рынке.

По словам одного из анонимных источников, расследование пока находится на самой ранней стадии. Представители Минюста и CFTC пока ситуацию не прокомментировали.

Напомним, на днях CFTC представила руководство для компаний, планирующих начать работу с криптовалютными деривативами.