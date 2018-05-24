Неизвестный похитил более $18 млн в ходе атаки на сеть криптовалюты Bitcoin Gold

Неизвестный хакер совершил серию кибератак на инфраструктуру криптовалюты Bitcoin Gold (BTG) и сумел похитить средства на сумму более $18 млн.

Согласно сообщениям на форумах Bitcoin Gold, атаки начались 18 мая. Злоумышленник использовал большое количество серверов для получения контроля над большей частью сети Bitcoin Gold, осуществив так называемую «атаку 51%».

Таким образом злоумышленник получил возможность модифицировать детали транзакций в блокчейне. Затем он выполнил вторую атаку, известную под названием «double spend», позволяющую потратить определенное количество монет дважды.

По словам команды Bitcoin Gold, скомбинировав две атаки хакеру удалось обмануть биржи по обмену криптовалют.

«Стоимость осуществления продолжительной атаки высока. Из-за этого злоумышленник может получить прибыль только в том случае, если он быстро получит что-то ценное из поддельного депозита. В свою очередь биржи могут автоматически принимать большие депозиты, позволяя пользователю быстро купить другую криптовалюту, а затем автоматически вывести ее», - пояснили представители Bitcoin Gold.

Злоумышленник отправлял большое количество монет BTG на свой кошелек, одновременно пополняя свои счета на биржах теми же средствами. К моменту, когда администрация бирж осознала, что блокчейн был скомпрометирован и транзакции недействительны, хакер уже успел вывести криптовалюту.

Для противодействия атакам биржи повышали процент, необходимый для подтверждения транзакции BTG, однако хакер продолжал использовать все больше и больше мощностей для своих операций.

Как заявила команда Bitcoin Gold, через кошелек злоумышленника прошло более 388 тыс. монет BTG (свыше $18 млн).