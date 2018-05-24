Финансовые новости
- |
- 24.05.18
- |
- 16:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Объем следующей программы сотрудничества с МВФ может составить около $5,5 млрд, - НБУ
Национальный банк отмечает, что объем следующей программы сотрудничества с Международным валютным фондом может составить около 5,5 млрд долларов.
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, передают Українські Новини.
"Мы о программе МВФ и ее объемах уже думали ранее. Размер программы будет определяться текущим уровнем резервов НБУ и желаемым уровнем... Такая цифра (5,5 млрд долларов), о которой говорили коллеги из международного института финансов, имеет такие параметры", - сказал он.
При этом НБУ, как и ранее, ожидает поступления от МВФ порядка 2 млрд долларов в текущем году.
НБУ отмечает, что ближайшее время будет решающим для принятия решений, важных для продолжения сотрудничества с официальными кредиторами Украины.
Необходимость такого сотрудничества в последнее время только усилилась ввиду осложнения доступа развивающихся стран к глобальному рынку капитала.
Как сообщали Українські Новини, в конце апреля 2014 года МВФ утвердил кредитную программу для Украины на 17,01 млрд долларов, а в начале мая предоставил первый транш кредита stand by на сумму 3,19 млрд долларов.
Совет директоров Международного валютного фонда 11 марта 2015 года одобрил выделение Украине 17,5 млрд долларов по 4-летней программе EFF (Extended Fund Facility) вместо программы stand by.
МВФ решил изменить предыдущую программу stand by на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Электронная платежная система WebMoney попала в список санкций СНБО Украины
|Комплимент Левочкина: Кому на самом деле выгодно «сбить» Гриценко
|Украина и Метрическая конвенция. Почему это важно?
|Тактика жабьих прыжков. Как ВСУ подбираются к Донецку
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.1075 грн
|Доллар дешевеет к евро и иене 24 мая на фоне роста внешнеторговых рисков, мягкого тона ФРС
|Неизвестный похитил более $18 млн в ходе атаки на сеть криптовалюты Bitcoin Gold
|Объем следующей программы сотрудничества с МВФ может составить около $5,5 млрд, - НБУ
|Украина ввела санкции против используемого «Украинской биржей» программного обеспечения
|НБУ сохранил учетную ставку на уровне 17%
Это интересно
|Bloomberg: через 22 года 80 % автобусов будут полностью электрическими
|SpaceX успешно запустила Falcon 9 с семью спутниками
|Google обвиняют в слежке за пользователями iPhone
|Ученые: эти шесть черт характера обеспечивают успех в жизни
|Бокс для видеокарты Razer Core X позволяет использовать трёхслотовые ускорители
|Новый беспроводной пылесос Xiaomi стоимостью менее $50 эффективно борется с пылевыми клещами
|Razer назвала Blade самым компактным в мире игровым ноутбуком