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НБУ сохранил учетную ставку на уровне 17%
Национальный банк Украины (НБУ) констатирует ослабление инфляционного давления, в то же время решил сохранить учетную ставку на прежнем уровне - 17% годовых.
Как сообщается на веб-сайте центробанка, решение "О размере учетной ставки" №287-рш утверждено правлением НБУ 24 мая 2018 года.
"Проведение Нацбанком жесткой монетарной политики продолжало сдерживать фундаментальное инфляционное давление... Наиболее ощутимо влияние политики проявилось через канал обменного курса гривни, способствуя его укреплению с января текущего года. Также наблюдается некоторое улучшение инфляционных ожиданий", - отмечено в сообщении.
Соответственно, НБУ подтвердил ожидания относительно динамики потребительской инфляции в соответствии с ранее обнародованным прогнозом - замедление до 8,9% к концу текущего года и возврат в целевой диапазон - 6% ± 2 п.п. - в середине 2019 года.
Вместе с тем, центробанк предупреждает, что указанный прогноз актуален только при условии реализации его ключевого предположения - дальнейшего продвижения в осуществлении структурных реформ, в частности, в рамках программы расширенного финансирования Международного валютного фонда (МВФ).
"Эти реформы критически важны, как для сохранения макрофинансовой стабильности, так и для обеспечения долгосрочного экономического роста Украины", - подчеркивает Нацбанк.
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