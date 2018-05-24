Украинцы привлекли $100 млн за счёт ICO криптовалют

Компании украинского происхождения в 2017-2018 годы создали 25 разных криптовалют, за счёт размещения которых было привлечено более $100 млн.

Об этом говорится в исследовании экспертов BRDO "Регулирование рынка криптовалют".

По данным исследования, с 2009 года, то есть с момента создания Bitcoin, по 2018 год в мире было создано 1800 видов криптовалют. При этом украинские компании создали около 25 разных криптовалют.

Украина входит в топ-10 стран по количеству пользователей криптовалют, а среди собственников минимум 42 государственных служащих.

Криптовалюты на гривну меняют три биржи, а ежедневные объемы торгов на них с использованием гривны достигают эквивалента $1,9 млн: биржа Exmo - $1,275 млн, Kuna - $403 тыс., BTC TRADE UA - $232 тыс.

Обменять криптовалюты на гривну можно в 18 онлайн-обменниках и у более 4 тысяч физлиц. При этом в Украине отсутствуют зарегистрированные компании, которые проводят этот вид деятельности, что связано с рисками и ограничениями из-за отсутствия юридического статуса криптовалют.