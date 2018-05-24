На межбанке 23 мая объем торгов долларом уменьшился на $32,3 млн до $160,1 млн

В среду, 23 мая, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 32,3 млн долларов по сравнению с 22 мая до 160,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 37,8 млн долларов по сравнению с 22 мая до 199,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 4%, или на 331,4 млн долларов до 8,532 млрд долларов по сравнению с мартом.

Курс доллара на межбанке после того, как оставался неизменным во вторник, в среду вырос на 2 коп. до 26,08 UAH/USD.