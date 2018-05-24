Председатель SEC одобрил программу Crypto-Sweep по борьбе с криптомошенниками

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джей Клейтон высоко оценил работу целевой группы Crypto-Sweep, сформированную финансовыми регуляторами США и Канады для масштабной борьбы с криптовалютными мошенниками.

«Работа этой группы играет ключевую роль в борьбе с случаями мошеничества, связанными с криптовалютами и ICO. Само её наличие является предупреждением потенциальным мошенникам в этом пространстве, а объединение регулирующих органов позволит координировать действия по предотвращению и прекращению мошенничества на международном уровне», - сообщил он.

Целевая группа Crypto-Sweep была сформирована в апреле 2018 года по рекомендации Североамериканской ассоциации администраторов ценных бумаг (NASAA).Только за последний месяц она получила 70 запросов на исследование мошеннических криптовалютных схем и ICO в 40 штатах США и ​​Канады.

По словам главы NASAA Джозефа Ротанда, операция Crypto-Sweep - это всего лишь верхушка айсберга, так как рынок криптовалюты буквально заполнен мошенниками. Североамериканским ведомствам удалось обнаружить только небольшую часть этих элементов, поэтому в ближайшее время они ожидают появление новых совместных кампаний подобного рода.

«Когда ценные бумаги продаются через ICO, к базовым активам применяются государственные и федеральные законы о ценных бумагах. Участники криптовалютного рынка, которые игнорируют законы о ценных бумагах, будут привлечены к ответственности, - напомнил председатель SEC. - К сожалению, некоторые участники рынка считают, что использование новых технологий создает основу для игнорирования основных принципов наших законов о ценных бумагах».