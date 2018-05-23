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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 22.05.18
12:03 23.05.2018 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|17.05
|15.7694
|-
|-
|-
|-
|16.3119
|16.3501
|-
|-
|-
|18.05
|15.9188
|16.4177
|15.3001
|21.05
|15.8995
|-
|-
|-
|-
|16.2233
|-
|-
|-
|-
|22.05
|15.9444
|-
|-
|-
|-
|15.8589
|15.3000
|-
|-
|-
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
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