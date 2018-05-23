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Профильный парламентский комитет рекомендовал Раде принять за основу законопроект по регулированию перевода средств
11:23 23.05.2018 |
Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовал Раде принять за основу законопроект №7270 по регулированию перевода средств, сообщил заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслан Демчак.
"Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности принял единогласное решение рекомендовать Верховной Раде Украины принять за основу законопроект №7270 по регулированию перевода средств", - написал он на своей странице в соцсети Facebook в среду.
Законопроект, в частности, предусматривает усовершенствование регулирования платежных систем и контроля над операционными рисками их участников, упорядочение деятельности платежных учреждений на рынке услуг по переводу средств, упорядочение вопроса выпуска и осуществления операций с электронными деньгами, приведение национального уголовного законодательства к требованиям европейского законодательства.
"Принятие законопроекта - один из важных шагов в направлении #cashless экономики", - отметил Р.Демчак.
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