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Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.0856 грн
10:44 23.05.2018 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
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Час
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22.05.2018
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