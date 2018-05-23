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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ продал 22 мая банкам депозитные сертификаты на 3 727 млн гривен

10:41 23.05.2018 |

Финансы

 

Национальный банк во вторник, 22 мая, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 3 727 млн гривен.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 15,00% годовых 31 банку на сумму 3 727 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, НБУ 21 мая продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 3 084 млн гривен.

В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.

В январе-апреле Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 1 119,438 млрд гривен, что на 15,6% больше, чем за январь-апрель 2017 года.

В 2017 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 667,036 млрд гривен.
По материалам: Українські Новини
 

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