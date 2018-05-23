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На межбанке 22 мая объем торгов долларом уменьшился на $2,2 млн до $192,4 млн
10:38 23.05.2018 |
Во вторник, 22 мая, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 2,2 млн долларов по сравнению с 21 мая до 192,4 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 5,5 млн долларов по сравнению с 21 мая до 236,9 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 4%, или на 331,4 млн долларов до 8,532 млрд долларов по сравнению с мартом.
Курс доллара на межбанке после ослабления в понедельник на 8 коп. во вторник сохранился на уровне 26,06 UAH/USD.
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