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Китайская правительственная организация обнаружила 421 фальшивую криптовалюту
22:46 22.05.2018 |
Подведомственный правительству Китая Национальный комитет экспертов по технологии финансовой безопасности в интернете (IFCERT) в пятницу опубликовал отчет, согласно которому на апрель 2018 года была выявлена 421 поддельная криптовалюта. Помимо результатов анализа фальшивых криптовалют, комитет также опубликовал основные тревожные признаки, разоблачающие поддельные валюты.
«В последние годы криптовалюты находились в центре внимания. Технология привлекла и мошенников, которые начали создавать пирамидальные схемы, прикрываясь виртуальными валютами. Такие проекты создаются все чаще и заставляют инвесторов терять большие суммы денег», отмечают в комитете. Платформа IFCERT постоянно отслеживает фальшивые криптовалюты.
«Отчет демонстрирует, что по состоянию на апрель 2018 года IFCERT обнаружил 421 поддельную криптовалюту, а более 60% серверов поддельных монет развернуты за пределами страны. В связи с этим трудно найти и отследить платформы фальшивых криптовалют».
Комитет также изложил тревожные признаки, которые помогут понять, что за криптовалютой кроется мошенничество. Во-первых, создатели монет используют «бизнес-модели на основе пирамиды», утверждая, что их монеты будут генерировать высокую доходность. Во-вторых, у них нет реального кода и нет собственного блокчейна или возможности создания блоков для него. В-третьих, они не будут продаваться на крупных криптовалютных биржах, «поэтому они часто торгуются на OTC-площадках или собственных биржах», говорится в отчете. Комитет также отмечает:
«Цены на подобных платформах контролируются организациями или отдельными лицами, что приводит к иллюзии быстрого роста стоимости актива. Однако пользователи часто не могут осуществлять транзакции или вывести средства с площадки».
IFCERT подчеркнул, что фальшивые криптовалюты не имеют никакой ценности и являются незаконными, утверждая, что «многие из этих платформ не имеют офисов, а их серверы часто развертываются за рубежом», поэтому жертвы вряд ли смогут получить компенсации за свои потери.
Однако проблемы индустрии не заканчиваются фальшивыми криптовалютами. В прошлый четверг Wall Street Journal опубликовал свои выводы после обзора документов, подготовленных для 1450 ICO. В публикации отмечается, чтобы было «обнаружено 271 ICO с тревожными признаками, которые включают в себя плагиаторские документы для инвесторов, обещания гарантированных возвратов и фальшивые команды разработчиков».
Инвесторы вложили в эти ICO более $1 миллиарда. Издание также отмечает, что что «некоторые фирмы все еще собирают средства, а другие закрылись. До сих пор инвесторы заявляли о потерях в этих проектах до $273 миллионов в соответствии с судебными исками и нормативными актами».
Мошеннические ICO и фальшивые криптовалюты становятся все более частым явлением, которое привлекло внимание регуляторов. Недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) создала сайт с «мошенническим ICO» для обучения инвесторов, которое «выглядит слишком хорошо, чтобы быть настоящей инвестиционной возможностью».
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