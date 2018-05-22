Минфин повысил ставки долларовых ОВГЗ до 5,6-5,65% и привлек $272,3 млн

Согласно публикации на сайте министерства, ведомство отказалось лишь от одной небольшой заявки на $0,1 млн на бумаги с погашением через 518 дней, в которой продавец просил 5,6% годовых.
Ставки отсечения по 518-дневным ОВГЗ были установлены на уровне 5,4%, 630-дневным – 5,6% и 721-дневным – 5,65% годовых, что позволило удовлетворить 19 из 20 заявок.
Объем продаж бумаг на 518 дней составил $57,65 млн, на 630 дней – $101,3 млн и на 721 день – $113,08 млн.
Помимо того Минфин привлек по 82 млн грн от продажи самых "коротких" 77-дневных гривневых бумаг и самых "длинных" с погашением через 973 дня, предложив по ним прежние ставки – 17,44% и 16,1%.
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте 22 мая
|Номер аукциона
|84
|85
|86
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000197396 (ном. в ин .вал. $)
|Доразмещение UA4000199491 (ном. в ин .вал. $)
|Доразмещение UA4000199244 (ном. в ин .вал. $)
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций (шт.)
|-
|-
|-
|Дата проведения
|22.05.2018
|22.05.2018
|22.05.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|23.05.2018
|23.05.2018
|23.05.2018
|Срок оплаты процентов
|14.11.2018
|15.08.2018
|24.10.2018
|Срок оплаты процентов
|15.05.2019
|13.02.2019
|24.04.2019
|Срок оплаты процентов
|13.11.2019
|14.08.2019
|23.10.2019
|Срок оплаты процентов
|13.05.2020
|12.02.2020
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|27.45
|27.00
|27.00
|Номинальный уровень доходности (%)
|5.49
|5.40
|5.40
|Срок обращения (дней)
|721
|630
|518
|Срок погашения
|13.05.2020
|12.02.2020
|23.10.2019
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|113 238 000.00
|100 164 000.00
|57 740 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|113 238 000.00
|100 164 000.00
|57 640 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|151 320 000.00
|320 148 000.00
|227 954 000.00
|Количество поданных заявок (шт.)
|9
|3
|8
|Количество удовлетворенных заявок (шт.)
|9
|3
|7
|Максимальный уровень доходности облигаций (%)
|5.65
|5.60
|5.60
|Минимальный уровень доходности облигаций (%)
|5.40
|5.40
|5.30
|Установленная доходность (%)
|5.65
|5.60
|5.40
|Средневзвешенная доходность (%)
|5.63
|5.60
|5.32
|Поступление в бюджет
|113079748.80
|101300185.76
|57947723.60
Данные: Министерство финансов Украины
Как сообщалось, в последний раз долларовые облигации Минфин продал 28 марта, однако тогда сроки их обращения были меньшими. В результате бумаги на 203 дня были проданы под 5,1% на $406,3 млн, на 308 дней – под 5,3% на $179 млн и на 686 дней – под 5,4% на $84,1 млн.