Минфин повысил ставки долларовых ОВГЗ до 5,6-5,65% и привлек $272,3 млн

Согласно публикации на сайте министерства, ведомство отказалось лишь от одной небольшой заявки на $0,1 млн на бумаги с погашением через 518 дней, в которой продавец просил 5,6% годовых.

Ставки отсечения по 518-дневным ОВГЗ были установлены на уровне 5,4%, 630-дневным – 5,6% и 721-дневным – 5,65% годовых, что позволило удовлетворить 19 из 20 заявок.

Объем продаж бумаг на 518 дней составил $57,65 млн, на 630 дней – $101,3 млн и на 721 день – $113,08 млн.

Помимо того Минфин привлек по 82 млн грн от продажи самых "коротких" 77-дневных гривневых бумаг и самых "длинных" с погашением через 973 дня, предложив по ним прежние ставки – 17,44% и 16,1%.





Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте 22 мая

Номер аукциона 84 85 86 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000197396 (ном. в ин .вал. $) Доразмещение UA4000199491 (ном. в ин .вал. $) Доразмещение UA4000199244 (ном. в ин .вал. $) Номинальная стоимость 1 000 1 000 1 000 Количество выставленных облигаций (шт.) - - - Дата проведения 22.05.2018 22.05.2018 22.05.2018 Дата оплаты за приобретенные облигации 23.05.2018 23.05.2018 23.05.2018 Срок оплаты процентов 14.11.2018 15.08.2018 24.10.2018 Срок оплаты процентов 15.05.2019 13.02.2019 24.04.2019 Срок оплаты процентов 13.11.2019 14.08.2019 23.10.2019 Срок оплаты процентов 13.05.2020 12.02.2020 Размер купонного платежа на одну облигацию 27.45 27.00 27.00 Номинальный уровень доходности (%) 5.49 5.40 5.40 Срок обращения (дней) 721 630 518 Срок погашения 13.05.2020 12.02.2020 23.10.2019 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 113 238 000.00 100 164 000.00 57 740 000.00 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 113 238 000.00 100 164 000.00 57 640 000.00 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 151 320 000.00 320 148 000.00 227 954 000.00 Количество поданных заявок (шт.) 9 3 8 Количество удовлетворенных заявок (шт.) 9 3 7 Максимальный уровень доходности облигаций (%) 5.65 5.60 5.60 Минимальный уровень доходности облигаций (%) 5.40 5.40 5.30 Установленная доходность (%) 5.65 5.60 5.40 Средневзвешенная доходность (%) 5.63 5.60 5.32 Поступление в бюджет 113079748.80 101300185.76 57947723.60 Данные: Министерство финансов Украины

Как сообщалось, в последний раз долларовые облигации Минфин продал 28 марта, однако тогда сроки их обращения были меньшими. В результате бумаги на 203 дня были проданы под 5,1% на $406,3 млн, на 308 дней – под 5,3% на $179 млн и на 686 дней – под 5,4% на $84,1 млн.