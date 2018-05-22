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Депозитные ставки для физлиц 22.05.18
17:22 22.05.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 22 мая 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|22.05.18
|21.05.18
|22.05.18
|21.05.18
|22.05.18
|21.05.18
|3 месяца
|13.41
|13.41
|2.14
|2.14
|1.18
|1.22
|6 месяцев
|14.24
|14.24
|2.90
|2.90
|1.57
|1.61
|9 месяцев
|14.09
|14.09
|3.19
|3.19
|2.16
|2.16
|12 месяцев
|14.10
|14.10
|3.40
|3.40
|2.04
|2.08
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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