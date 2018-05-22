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На межбанке 21 мая объем торгов долларом уменьшился на $4,9 млн до $194,6 млн
10:12 22.05.2018 |
В понедельник, 21 мая, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 4,9 млн долларов по сравнению с 18 мая до 194,6 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 2,1 млн долларов по сравнению с 18 мая до 242,4 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 4%, или на 331,4 млн долларов до 8,532 млрд долларов по сравнению с мартом.
Курс доллара на межбанке после ослабления в пятницу на 2 коп. в понедельник опустился на 8 коп. до 26,06 UAH/USD.
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