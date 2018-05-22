Стоимость золота колеблется 22 мая на фоне удешевления доллара

Золото торгуется с разнонаправленной динамикой во вторник после удорожания, а затем удешевления доллара к мировым валютам на новостях по торговым отношениям США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.38 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,6 доллара, или на 0,12%, до 1289,3 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов вторника металл рос в цене. Стоимость июльского фьючерса на серебро опускалась на 0,15% - до 16,495 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,07%, до 93,61 пункта, при этом в понедельник показатель достигал отметки выше 94 пунктов.

Курс доллара к основным мировым валютам в понедельник достиг максимума с середины декабря, что негативно сказалось на стоимости золота. Более дорогой доллар приводит к снижению спроса на золото, так как это делает металл дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

Удорожание американской валюты было вызвано оптимизмом по торговым отношениям между США и КНР после того, как министр финансов США Стивен Мнучин в воскресенье подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем и отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли. Позднее индекс доллара перешел к коррекционному снижению.