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Доллар 22 мая торгуется разнонаправленно к евро и иене после ралли днем ранее
08:42 22.05.2018 |
Доллар дорожает во вторник утром к евро и дешевеет к иене после того, как в понедельник курс американской валюты вырос до максимума с декабря 2017 года на ослаблении напряженности отношений США и Китая, следует из данных торгов.
По состоянию на 08.13 EET курс евро к доллару снижался до 1,1775 доллара за евро с 1,1791 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене уменьшался до 110,95 иены за доллар со 111,06 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,06%, до 93,62 пункта.
В понедельник курс доллара рос к мировым валютам на оптимизме инвесторов по поводу налаживания торговых отношений Китая и США. Доллар подорожал до максимума за пять месяцев после того, как глава минфина США Стивен Мнучин подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем и отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли.
Кроме того, за последний месяц укреплению курса доллара способствовали позитивные экономические статданные, ожидания дальнейшего повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также рост доходности десятилетних облигаций США, отмечает агентство Рейтер.
По мнению старшего трейдера Oanda Стивена Иннеса (Stephen Innes), которое приводит агентство, после удорожания доллара инвесторы фиксируют прибыль.
В то же время трейдеры ожидают публикации в среду, 23 мая, протокола последнего заседания ФРС США, состоявшегося 1-2 мая. Участники рынка надеются услышать прогнозы по темпам ужесточения монетарной политики регулятора. В начале мая ФРС сохранила ключевую ставку на уровне 1,5-1,75% годовых. Следующее заседание регулятора состоится 12-13 июня.
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