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Vanguard: цена биткоина может упасть до нуля
22:59 21.05.2018 |
Из-за отсутствия фундаментальных экономических факторов при формировании стоимости криптовалюты, цена биткоина с высокой долей вероятности упадет до нуля. Об этом ведущий экономист компании Vanguard Джо Дэвис написал в колонке для портала ETF.com.
Он указал, что у криптовалюты не может быть жизнеспособных областей применения. Так, она не может восприниматься в качестве формы денег, поскольку не является эффективным средством накопления.
«В отличие от акций и облигаций, криптовалюты не вызывают движений денежных средств, таких как процентные платежи или дивиденды. И если цена национальных валют определяется лежащей в их основе экономической деятельностью выпускающих их стран, то цена криптовалют базируется исключительно на спекуляциях», - заявил Джо Дэвис.
Экономист призвал инвесторов воздержаться от вложений в биткоин, чтобы не ограничивать доступ к «испытанным и истинным классам активов».
«По мере ускорения инноваций и роста конкуренции большинство сетей и связанных с ними криптовалют могут утратить свою актуальность и, подобно луковицам тюльпанов в XVII веке в Голландии, подняться до невиданных высот прежде чем спекулятивный пузырь лопнет», - написал он.
В то же время Дэвис отметил, что компания Vanguard, под управлением которой находятся активы на $5,1 трлн, уже использует технологию блокчейн и относится к ней с большим энтузиазмом.
Напомним, ранее в мае CEO компании CoinShares Дэнни Мастерс заявил, что биткоин не сможет побить исторические максимумы пока не изменит свою структуру.
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