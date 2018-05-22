WSJ: Coinbase намерена получить банковскую лицензию

Крупнейшая биткоин-биржа и провайдер криптовалютного кошелька Coinbase в начале 2018 года обсуждала с американскими регуляторами возможность получения компанией банковской лицензии. Об этом со ссылкой на пожелавшие остаться анонимными источники, знакомые с ситуацией, сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, возможность подачи соответствующей заявки представители Coinbase обсуждали с Комиссией по регулированию деятельности коммерческих банков (OCC).

Официальных комментариев от Coinbase пока не поступало.

Получение федеральной банковской лицензии освободит Coinbase от регулирования на уровне штатов, расширит возможности компании касательно спектра предлагаемых услуг, а также избавит ее от необходимости поиска банковского партнера, готового сотрудничать в области криптовалютного трейдинга.

Ранее в мае Coinbase уже представила ряд новых продуктов, разработанных исключительно для институциональных инвесторов, стремящихся выйти на рынок цифровых валют. Но, как отмечает издание, наличие банковской лицензии поможет калифорнийской компании стать еще более привлекательной для крупных инвесторов.

Напомним, в апреле Coinbase обратилась в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для получения лицензии на осуществление брокерской деятельности и работы в качестве площадки для электронной торговли.