Золото продолжит дешеветь при сохранении роста доходности UST - ABN Amro

Цены на золото продолжат снижаться в случае, если доходность американских гособлигаций сохранит тенденцию к росту, прогнозируют аналитики ABN Amro.

По их мнению, котировки могут опуститься ниже $1275 за унцию и даже протестировать уровень в $1250 за унцию при достижении доходностью десятилетних US Treasuries отметки в 3,2% годовых до конца текущего года, если Федеральная резервная система повысит ставки еще на 75 базисных пунктов в 2018 году и на 50 б.п. в 2019 году.

Падение ниже $1250 за унцию является "возможностью для повышения цен на золото в следующем году", поскольку темпы роста ВВП и доходности госбумаг США достигнут пика в третьем-четвертом квартале этого года, отмечается в сообщении банка.

При этом эксперты сохранили прогноз цены драгметалла на конец июня на уровне $1275 за унцию, на конец сентября и на конец декабря - $1250 за унцию, сообщило агентство Bloomberg.

Котировки фьючерсов на золото в понедельник снижаются и могут завершить день на минимальной отметке в этом году, сообщает MarketWatch. Трейдеры распродают металлы и другие активы, которые традиционно относятся к "безопасным гаваням", из-за ослабления опасений возникновения торговой войны между Китаем и США.

Июньские контракты на Comex подешевели на 0,2% - до $1288,3 за унцию.

По итогам прошлой недели они потеряли 2,2%, что стало наихудшим пятидневным падением с начала декабря 2017 года.

