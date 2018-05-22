Финансовые новости
- |
- 22.05.18
- |
- 02:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Евро, фунт и иена обновили многомесячные минимумы по отношению к доллару
16:42 21.05.2018 |
Евро, фунт стерлингов и японская иена в ходе торгов в понедельник обновили минимумы по отношению к доллару США на фоне повышения доходности US Treasuries.
Вместе с тем после обеда евро ликвидировал падение к доллару на позитивных новостях из Италии, где в 18:30 мск начнутся официальные консультации о составе правительства: лидеры победивших на выборах партий согласуют кандидатуры с президентом.
Курс евро к доллару составил на 15:50 EET в понедельник $1,1772, как и на закрытие предыдущей сессии. В ходе торгов евро опускался до минимума за 22 недели - $1,1747.
Курс доллара относительно японской вырос до 111,27 иены/$1, максимума за 17 недель, со 110,78 иены по итогам прошлой недели.
Фунт подешевел к доллару на 0,3%, до $1,3428, самого низкого уровня за 20 недель.
Китай и США решили не увеличивать пошлины на импорт товаров друг друга, при этом Китай обещал существенно увеличить закупки американских товаров и услуг, не уточнив параметры предполагаемых изменений.
Как сказал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, стороны согласились предпринимать меры, которые не допустили бы торговой войны между странами, включая противодействие росту торговых тарифов.
США и Китай "поставили торговую войну на паузу", заявил в воскресенье американский министр финансов Стивен Мнучин. По его словам, по итогам двусторонних переговоров Вашингтон и Пекин действительно отказались от идеи взаимного повышения торговых тарифов.
Итальянская партия "Лига" и движение "Пять звезд", по данным итальянских СМИ, выбрали в качестве кандидата в премьер-министры малоизвестного профессора юриспруденции из Флорентийского университета Джузеппе Конте. Дж.Конте родился в 1964 году в области Апулия и сделал карьеру в области преподавания гражданского частного права, читал лекции в Кембридже и Сорбонне.
Между тем Греция и ее кредиторы достигли предварительного соглашения по пакету реформ, необходимому для завершения 8-летней программы финансовой помощи Греции.
Валюты развивающихся стран продолжают страдать от укрепления доллара, в понедельник снижение демонстрируют все 23 основные валюты emerging markets. Турецкая лира обновила исторический минимум в паре с долларом, индонезийская рупия достигла минимума с 2015 года.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Надеждам экспортеров на подорожание доллара 21 мая не суждено было сбыться
ТОП-НОВОСТИ
|Из 14-ти вопросов по законопроекту об Антикоррупционном суде остался неулаженным лишь один, - Георгий Вашадзе
|«Зрада» отменяется. Иностранный кастодиан допустят к работе в Украине, если он будет отвечать требованиям НКЦБФР.
|Закрыть гештальт. Почему 3% роста ВВП Украины — это много, а 5% — мало
|Летняя кампания на Донбассе. Станут ли бои за Чигири началом освобождения Горловки
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Надеждам экспортеров на подорожание доллара 21 мая не суждено было сбыться
|Vanguard: цена биткоина может упасть до нуля
|Рынок акций Украины завершил торги в понедельник в «зеленой зоне»
|WSJ: Coinbase намерена получить банковскую лицензию
|Укрпошта с 25 мая запустит в отделениях сервис мгновенного кредитования ПриватБанка через POS-терминалы
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 18 мая составил 26.0836 грн
Это интересно
|С сентября Google перестанет отображать индикатор безопасного соединения в Chrome
|Экран смартфона Vivo X21i занимает 90 % площади фронтальной части корпуса
|В KIA создан дизельный двигатель с технологией «мягкого гибрида»
|Китайский частный стартап успешно запустил в космос ракету
|Полиция изъяла серверы пуленепробиваемого хостинга MaxiDed
|В оснащение будущих Hyundai войдут голограммы
|Xiaomi выпустила моющую швабру за $10