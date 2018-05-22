Евро, фунт и иена обновили многомесячные минимумы по отношению к доллару

Евро, фунт стерлингов и японская иена в ходе торгов в понедельник обновили минимумы по отношению к доллару США на фоне повышения доходности US Treasuries.

Вместе с тем после обеда евро ликвидировал падение к доллару на позитивных новостях из Италии, где в 18:30 мск начнутся официальные консультации о составе правительства: лидеры победивших на выборах партий согласуют кандидатуры с президентом.

Курс евро к доллару составил на 15:50 EET в понедельник $1,1772, как и на закрытие предыдущей сессии. В ходе торгов евро опускался до минимума за 22 недели - $1,1747.

Курс доллара относительно японской вырос до 111,27 иены/$1, максимума за 17 недель, со 110,78 иены по итогам прошлой недели.

Фунт подешевел к доллару на 0,3%, до $1,3428, самого низкого уровня за 20 недель.

Китай и США решили не увеличивать пошлины на импорт товаров друг друга, при этом Китай обещал существенно увеличить закупки американских товаров и услуг, не уточнив параметры предполагаемых изменений.

Как сказал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, стороны согласились предпринимать меры, которые не допустили бы торговой войны между странами, включая противодействие росту торговых тарифов.

США и Китай "поставили торговую войну на паузу", заявил в воскресенье американский министр финансов Стивен Мнучин. По его словам, по итогам двусторонних переговоров Вашингтон и Пекин действительно отказались от идеи взаимного повышения торговых тарифов.

Итальянская партия "Лига" и движение "Пять звезд", по данным итальянских СМИ, выбрали в качестве кандидата в премьер-министры малоизвестного профессора юриспруденции из Флорентийского университета Джузеппе Конте. Дж.Конте родился в 1964 году в области Апулия и сделал карьеру в области преподавания гражданского частного права, читал лекции в Кембридже и Сорбонне.

Между тем Греция и ее кредиторы достигли предварительного соглашения по пакету реформ, необходимому для завершения 8-летней программы финансовой помощи Греции.

Валюты развивающихся стран продолжают страдать от укрепления доллара, в понедельник снижение демонстрируют все 23 основные валюты emerging markets. Турецкая лира обновила исторический минимум в паре с долларом, индонезийская рупия достигла минимума с 2015 года.

