18 мая объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $47,1 млн до $199,5 млн

В пятницу, 18 мая, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 47,1 млн долларов по сравнению с 17 мая до 199,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 70,4 млн долларов по сравнению с 17 мая до 244,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 4%, или на 331,4 млн долларов до 8,532 млрд долларов по сравнению с мартом.

Курс доллара на межбанке после ослабления в четверг на 3 коп. в пятницу понизился на 2 коп. до 26,14 UAH/USD.