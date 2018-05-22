Золото дешевеет 21 мая на снижении геополитических рисков из-за торгового перемирия США и Китая

Стоимость золота утром в понедельник снижается, трейдеры реагируют на ослабление геополитических рисков, связанное с успешно прошедшими переговорами США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным торгов, по состоянию на 8.50 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,5 доллара, или на 0,43%, до 1285,8 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро опускалась на 0,64%, до 16,35 доллара за унцию.

В воскресенье министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин и отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли. Кроме того, по его словам, Китай обязался снизить пошлины "на многие товары".

В Вашингтоне 17 и 18 мая прошли консультации между торговыми делегациями США и Китая. По итогам принятого совместного заявления стороны договорились предпринять эффективные меры для сокращения дефицита торгового баланса США в отношении Китая, значительно увеличив экспорт товаров и услуг в республику.

Инвесторы оценивают эти сообщения как перемирие в торговой войне между США и Китаем. Золото традиционно является безопасным активом, поэтому в случае ослабления геополитической напряженности спрос на него снижается, что приводит к удешевлению металла.