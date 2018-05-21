Финансовые новости
- |
- 21.05.18
- |
- 09:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Доллар дорожает к иене 21 мая на ослаблении опасений торговой войны между США и Китаем
08:56 21.05.2018 |
Доллар подорожал к иене до максимума с января, опасения инвесторов по поводу торговой войны между США и Китаем ослабли после заявления главы минфина США о пошлинах, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.09 EET курс доллара к иене рос до 111,23 иены за доллар со 110,77 иены на предыдущем закрытии, при этом ранее в ходе торгов индикатор поднимался до максимума с января в 111,25 пункта. Курс евро к доллару снижался до 1,175 доллара за евро с 1,1771 доллара на предыдущих торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,23% - до 93,85 пункта.
В воскресенье глава минфина США Стивен Мнучин подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем. Министр также отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли. Кроме того, по его словам, Китай обязался снизить пошлины "на многие товары".
США и Китай 17-18 мая провели второй раунд переговоров по торговым вопросам. В четверг в Вашингтоне прошла встреча президента США Дональда Трампа и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, в ходе которой американский лидер выразил надежду, что специалисты двух стран будут вместе работать над конструктивным разрешением существующих двусторонних противоречий в торговой сфере. Первый раунд состоялся в Пекине в начале мая. Трамп ранее пригрозил ввести торговые пошлины, затрагивающие китайский экспорт в США на сумму до 150 миллиардов долларов в год. Пекин анонсировал симметричные ответные меры.
Японская валюта считается безопасным активом, поэтому при снижении геополитических рисков спрос на иену снижается, что приводит к ее удешевлению.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Экспортеры 18 мая активно продавали СКВ, потому предложение доминировало и валютный курс падал
|Что новый кредитный закон даст людям и банкам
|Союзники по потоку. Зачем Меркель ездила к Путину
|Меркель и Путин: Транзит газа через Украину сохранится, если поставки окажутся экономически обоснованными и целесообразными
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото дешевеет 21 мая на снижении геополитических рисков из-за торгового перемирия США и Китая
|Доллар дорожает к иене 21 мая на ослаблении опасений торговой войны между США и Китаем
|Биржи АТР в основном растут 21 мая на ослаблении напряженности между США и Китаем
|Биржи США 18 мая снизились на фоне торговых переговоров с Китаем
|Экспортеры 18 мая активно продавали СКВ, потому предложение доминировало и валютный курс падал
|Что новый кредитный закон даст людям и банкам
Это интересно
|В оснащение будущих Hyundai войдут голограммы
|Xiaomi выпустила моющую швабру за $10
|Обнаружен новый вредонос для хищения данных из Telegram
|Telegram и американский стартап будут судиться за криптовалюту GRAM
|Топовая версия OnePlus 6 с Snapdragon 845 обойдется в $630
|Американцы сделают массовой «обтекающую» неровности подвеску
|Smartisan R1 – первый смартфон с 1 ТБ встроенной памяти