Доллар дорожает к иене 21 мая на ослаблении опасений торговой войны между США и Китаем

Доллар подорожал к иене до максимума с января, опасения инвесторов по поводу торговой войны между США и Китаем ослабли после заявления главы минфина США о пошлинах, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.09 EET курс доллара к иене рос до 111,23 иены за доллар со 110,77 иены на предыдущем закрытии, при этом ранее в ходе торгов индикатор поднимался до максимума с января в 111,25 пункта. Курс евро к доллару снижался до 1,175 доллара за евро с 1,1771 доллара на предыдущих торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,23% - до 93,85 пункта.

В воскресенье глава минфина США Стивен Мнучин подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем. Министр также отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли. Кроме того, по его словам, Китай обязался снизить пошлины "на многие товары".

США и Китай 17-18 мая провели второй раунд переговоров по торговым вопросам. В четверг в Вашингтоне прошла встреча президента США Дональда Трампа и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, в ходе которой американский лидер выразил надежду, что специалисты двух стран будут вместе работать над конструктивным разрешением существующих двусторонних противоречий в торговой сфере. Первый раунд состоялся в Пекине в начале мая. Трамп ранее пригрозил ввести торговые пошлины, затрагивающие китайский экспорт в США на сумму до 150 миллиардов долларов в год. Пекин анонсировал симметричные ответные меры.

Японская валюта считается безопасным активом, поэтому при снижении геополитических рисков спрос на иену снижается, что приводит к ее удешевлению.