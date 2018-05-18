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Перспектива для внешних долговых операций украинских эмитентов немного отдалилась - ICU
13:31 18.05.2018 |
Смена конъюнктуры на внешнем рынке капитала в конце апреля и дальнейшее ее ухудшение в мае временно ослабили потенциал украинских эмитентов по осуществлению каких-либо долговых операций, считает управляющий партнер инвестгруппы ICU Макар Пасенюк.
"На фоне возросшей турбулентности на долговых рынках стран с развивающейся экономикой, сейчас не самое благоприятное время для новых выпусков еврооблигаций украинских эмитентов. Впрочем, как и для рeфинансирования старых выпусков", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" на конференции о рынке проблемных активов в Киеве 17 мая.
Ухудшение конъюнктуры отразилось и на перспективах Минфина Украины, ранее заявлявшего о намерении разместить часть еврооблигаций из общего объема, планируемого в текущем году, до получения очередного кредитного транша Международного валютного фонда (МВФ).
"Если ранее, при спокойствии на внешних рынках и продолжении переговоров с МВФ, еще была возможность для выпуска суверенных еврооблигаций, то сейчас ситуация изменилась. Нервозность за рубежом внесла свои коррективы в восприятие инвесторами и украинского долга", - сказал М.Пасенюк.
Эксперт затрудняется спрогнозировать, как быстро можно ожидать появления нового "окна" возможностей для украинских заемщиков. "Необходимо наступление спокойствия на международных рынках, что, в том числе, может произойти после решения вопроса с валютным кризисом в Аргентине, а также получение Украиной очередного транша МВФ", - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, с начала текущего года украинским эмитентам удалось осуществить три долговые операции. В частности государственный Укрэксимбанк в конце февраля 2018 года разместил трехлетние кредитные ноты (loan participation notes, LPN) на 4,051 млрд грн, или $150 млн. Ценные бумаги были эмитированы в рамках трехстороннего соглашения между General Electric, Укрэксимбанком и "Укрзализныцей". Помимо этого "Мироновский хлебопродукт" (МХП) и "Метинвест" рефинансировали часть своих обязательств. МХП в марте выкупил $416,183 млн еврооблигаций со сроком обращения до 2020 года из общей суммы $495,6 млн и выпустил евробонды на $550 млн со сроком обращения 2026 года. В свою очередь "Метинвест" в апреле рефинансировал долговые обязательства на общую сумму $2,271 млрд и в рамках этой операции выпустил новые еврооблигации на $1,592 млрд: на $944,5 млн с погашением в 2023 году и на $647,7 млн с погашением в 2026 году.
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