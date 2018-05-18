На межбанке 17 мая объем торгов долларом увеличился на $42,4 млн до $246,6 млн

В четверг, 17 мая, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 42,4 млн долларов по сравнению с 16 мая до 246,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 72,7 млн долларов по сравнению с 16 мая до 314,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 4%, или на 331,4 млн долларов до 8,532 млрд долларов по сравнению с мартом.

Курс доллара на межбанке после ослабления в среду на 2 коп. в четверг понизился на 3 коп. до 26,16 UAH/USD.