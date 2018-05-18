Долларовый индекс завершает ростом пятую неделю подряд, стабилен 18 мая

Курс доллара США к евро слабо снижается в пятницу после незначительного подъема накануне.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1811 по сравнению с $1,1795 на закрытие предыдущей сессии.

Спотовый долларовый индекс, рассчитываемый Bloomberg, с начала этой недели увеличился на 1% благодаря позитивным статданным. Индикатор поднимается пятую сессию подряд, что является самым длительным периодом непрерывного роста с июля 2015 года. За этот период значение индекса повысилось на 4,2%.

В пятницу значение индекса стабильно.

"Доллар укрепляется, поскольку сильные статданные ослабляют опасения, что высокие доходности госбумаг оказывают давление на экономический рост, - отмечает аналитик Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. в Токио Сунтаро Икесима. - Доллар - предпочтительная валюта для покупки, поскольку ситуация в экономике США лучше в сравнении с еврозоной или Великобританией, где сохраняются опасения замедления роста".

Доходность десятилетних US Treasuries в пятницу выросла на 1 базисный пункт (б.п.) - до 3,12%, что является максимумом с 2011 года, с начала этой недели она увеличилась на 15 б.п.

Американская валюта продолжает дорожать относительно иены, завершая ростом восьмую неделю подряд - это самый долгий подобный период с октября 2014 года.

Повышение ключевого индекса потребительских цен в Японии в апреле замедлилось второй месяц подряд, и это показывает, что целевой показатель инфляции в стране по-прежнему вне досягаемости.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания в Японии, ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Центробанком страны, в апреле 2018 года выросли на 0,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Подъем замедлился с мартовского уровня в 0,9% и оказался более слабым, чем ожидали эксперты (0,8%).

Курс доллара к иене поднялся до 110,85 иены по сравнению с 110,77 иены накануне. Курс евро относительно иены увеличился до 130,94 иены против 130,65 иены на закрытие предыдущей сессии.