Финансовые новости
- |
- 18.05.18
- |
- 09:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Золото 18 мая вновь снижается в цене на фоне роста доллара
09:17 18.05.2018 |
Цена золота продолжает снижаться в пятницу, основным фактором такой динамики по-прежнему остается укрепление курса доллара, что делает покупку торгующегося в долларах золота менее привлекательной, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.34 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 0,7 доллара, или на 0,05%, до 1288,7 доллара за тройскую унцию, стоимость июльского фьючерса на серебро снижалась на 0,28%, до 16,44 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) перешел к коррекционному снижению на 0,03%, до 93,44 пункта. Ранее на этой неделе индекс вырос до максимального за год значения в 93,632 пункта.
Золото опустилось до минимума с 27 декабря прошлого года в четверг на фоне роста курса доллара. Доходность десятилетних US Treasuries продолжает удерживаться вблизи уровня семилетнего максимума в 3,1%.
Удорожанию доллара поспособствовала статистика по рынку труда США. Несмотря на то, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 мая, выросло выше прогноза - на 11 тысяч, до 222 тысяч, количество получающих пособие по безработице снизилось до минимума с 1973 года и составило 1,71 миллиона человек.
По мнению аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, эти цифры сигнализируют о постепенном ужесточении условий на рынке труда и возможном дальнейшем росте заработных плат.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Крыть нечем. Почему российская Госдума испугалась США
ТОП-НОВОСТИ
|Бойкот по-итальянски: почему бастуют машинисты «Укрзализныци» и чем это грозит
|Нацбанк под квартальные налоговые платежи опустил курс доллара на межбанке
|Таможни усложнили ввоз в Украину авто на «евробляхах»
|Пряники на длинной удочке: что предлагает ЕС Украине в обмен на реформы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото 18 мая вновь снижается в цене на фоне роста доллара
|Биржи АТР в основном растут 18 мая на заявлениях Трампа о переговорах США и КНР
|Рынок акций США 17 мая закрылся падением, Dow Jones снизился на 0,22%
|Нацбанк под квартальные налоговые платежи опустил курс доллара на межбанке
|Благодаря Lightning Network пропускная способность биткоина может превзойти крупные платежные системы
|Фондовые индексы Украины 17 мая изменились разнонаправленно
Это интересно
|Американцы сделают массовой «обтекающую» неровности подвеску
|Smartisan R1 – первый смартфон с 1 ТБ встроенной памяти
|Sotheby's продал редкий голубой бриллиант за 6,7 млн долларов
|Дебют смартфона Nokia X6: экран с вырезом, 6 Гбайт ОЗУ и двойная камера
|Выявлен главный подозреваемый в деле о крупнейшей утечке данных ЦРУ
|Facebook рассказал о проблемах модерации в соцсети
|Aston Martin DB11 получил новую топ-версию