Благодаря Lightning Network пропускная способность биткоина может превзойти крупные платежные системы

По словам инженера Blockstream Кристиана Деккера, каждый канал Lightning Network может в потенциале обрабатывать до 500 транзакций в секунду, и если таких каналов будут тысячи одновременно, пропускная способность сети биткоина превзойдет не только любую другую криптовалюту, но и такие крупные платежные системы, как, например, Visa.

Такое мнение Кристиан Деккер высказал в ходе панельной дискуссии «Масштабирование, второй слой и криптографические инновации» на конференции Consensus 2018 в Нью-Йорке, пишет CoinJournal.

Рассказывая о протоколе микроплатежей Lightning Network, Деккер подчеркнул, что каждый канал может обрабатывать около 500 транзакций в секунду. Если одновременно в работе будут находиться тысячи каналов, пропускная способность биткоин в теории превзойдет все известные на сегодняшний день криптовалюты. Более того, убежден разработчик, позади останется, например, и платежная система Visa.

Также он объяснил, что Lightning Network, обеспечивает большую приватность ончейн-транзакциям - так как они объединены в группы, исследователям будет невозможно определить, от кого и кому отправлена транзакция.

Более того, даже если - теоретически - эта информация может храниться в нодах LN, они устроены таким образом, чтобы ей не владеть.

«Они знают только то, что прошло движение слева направо. Было ли это движение первым или последним, нодам неизвестно. И если у участника сети открыто несколько каналов, определить, как именно пользователи Lightning Network расходуют биткоин, невозможно», - сказал Деккер.

Несмотря на то, что официально Lightning Network по-прежнему работает в тестовом режиме в настоящий момент в основной сети биткоина запущено уже более 1700 LN-нод. И хотя рассчитать размер комиссий в сети Lightning Network не представляется возможным, Деккер заявляет об их исключительно низком уровне - «около одной миллионной пенни».

Напомним, ранее в мае британская биржа Vaultoro стала первой в мире биткоин-платформой, которая имплементировала в бета-режиме протокол Lightning Network для более быстрого и дешевого внесения депозитов.