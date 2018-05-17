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НБУ обеспокоен возрастающим объемом залогового имущества на балансах банков
17:25 17.05.2018 |
Национальный банк Украины (НБУ) обеспокоен накоплением на балансе банков существенного объема залогового имущества, взысканного в счет погашения нерабочих кредитов, сообщила заместитель председателя правления центробанка Екатерина Рожкова.
"В течение 2017 года и уже почти первой половины 2018 года мы видим тенденцию к тому, что одним из способов решения "плохих" долгов является взыскание и принятие на баланс залога. Это вызывает беспокойство у НБУ, поскольку мы видим, что наши банки начинают превращаться в компании по управлению активами", - сказал в ходе конференции о рынке проблемных активов в Киеве в четверг.
По словам Е.Рожковой, такие залоговые активы обременительны даже для самих банков. Регулятор намерен стимулировать их поскорее избавляться от них.
"Такие основные средства не приносят проценты, дополнительный доход или денежный поток, пока они не будут реализованы. Вместо этого они требуют дополнительных расходов и человеческих ресурсов на содержание, охрану, оформление документов и все остальное. Если этого не делать, они будут терять стоимость", - сказала она.
Замглавы НБУ также напомнила, что к концу текущего года истекает льготный период, во время которого регулятор приостановил применение целого ряда мер воздействия на банки, имеющие существенный объем "плохих" долгов или нарушающих некоторые нормативы. С 2019 года Нацбанк будет требовать от банков уменьшения доли инвестиционной недвижимости на балансе.
"Ранее мы требовали признания "плохих" кредитов и докапитализацию, а сегодня требуем расчистки балансов от "плохих кредитов" и инвестиционной недвижимости. То есть, то, что может быть реструктуризировано, должно быть реструктуризировано, что не может – продано, а то, что не подлежит ни реструктуризации, ни продаже, должно быть списано за счет резервов. Это наша позиция и мы уже работаем по этому вопросу с банками, подталкиваем их к этим процессам, которые должны завершиться очисткой банковских балансов, продажей "плохих" долгов и неоперационных активов, перезапуском предприятий, которые на сегодня имеют шанс возобновить свою платежеспособность и функционирование", - сказала Е.Рожкова.
ТОП-10 банков по объемам взысканного залогового имущества:
|Название банка
|Стоимость инвестнедвижимости на балансе, млн грн
|Удельный весь инвестнедвижимости в чистых активах, %
|ВТБ Банк
|3704
|35,4
|Альфа-банк
|2117
|4,4
|Укрсоцбанк
|1561
|6,2
|Кредит Днепр
|1462
|17,1
|Укрэксимбанк
|1260
|0,8
|Сбербанк
|1182
|3
|Проминвестбанк
|894
|5
|Ощадбанк
|797
|0,4
|Мисто банк
|604
|33,2
|ПриватБанк
|578
|0,2
Данные: НБУ
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