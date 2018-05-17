Финансовые новости
- |
- 17.05.18
- |
- 21:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Доля безналичных расчетов в Украине выросла до 44,4%
Доля безналичных расчетов в Украине по объему операций в первом квартале выросла до 44,4%, их объем составил 272,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
Регулятор отмечает, что это на 5,1 п.п. больше по сравнению с итогами 2017 года (39,3%).
Распределение безналичных операций с использованием платежных карточек за отчетный период свидетельствует, что наибольший объем безналичных операций приходился на операции в интернете - 40,5% (средний чек - 403 грн); наибольшее количество - на расчеты в торговой сети - 50,6% (средний чек - 237 грн), уточняет НБУ.
Общее количество платежных карт в Украине по состоянию на 1 апреля составляла 59,9 млн шт., из которых почти 34,8 млн шт. - активных (58%).
Количество бесконтактных платежных карт также продолжает расти. За первый квартал их количество увеличилось на 5% и составило 2,9 млн шт.
За этот период сеть платежных терминалов выросло на 2,4% и по состоянию на 1 апреля составляла 257,7 тыс. шт., из которых 92% - торговые платежные терминалы. При этом, на один торговый платежный терминал на месяц приходилось 476 сделок на сумму почти 113 тыс. грн.
Общее количество банкоматов в Украине по-прежнему составляет около 18,6 тыс. шт. Количество программно-технических комплексов самообслуживания (ПТКС) уменьшилось на 3,7% - до 16,4 тыс. шт.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Пряники на длинной удочке: что предлагает ЕС Украине в обмен на реформы
|Рада повысила пошлину на экспорт лома с EUR30 до EUR42 за тонну, продлила ее на год
|Рада приняла в 1-м чтении приватизацию жилья госпредприятий их работниками
|ЕС актуализирует закон о защите от санкций США
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Фондовые индексы Украины 17 мая изменились разнонаправленно
|НБУ обеспокоен возрастающим объемом залогового имущества на балансах банков
|Депозитные ставки для физлиц 17.05.18
|Доллар слабо растет к евро и иене 17 мая на повышении доходности US Treasuries
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 17 мая составил 26.1888 грн
|Доля безналичных расчетов в Украине выросла до 44,4%
Это интересно
|Smartisan R1 – первый смартфон с 1 ТБ встроенной памяти
|Sotheby's продал редкий голубой бриллиант за 6,7 млн долларов
|Дебют смартфона Nokia X6: экран с вырезом, 6 Гбайт ОЗУ и двойная камера
|Выявлен главный подозреваемый в деле о крупнейшей утечке данных ЦРУ
|Facebook рассказал о проблемах модерации в соцсети
|Aston Martin DB11 получил новую топ-версию
|Google нашла способ заставить производителей своевременно доставлять патчи