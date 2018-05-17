Доля безналичных расчетов в Украине выросла до 44,4%

Доля безналичных расчетов в Украине по объему операций в первом квартале выросла до 44,4%, их объем составил 272,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Регулятор отмечает, что это на 5,1 п.п. больше по сравнению с итогами 2017 года (39,3%).

Распределение безналичных операций с использованием платежных карточек за отчетный период свидетельствует, что наибольший объем безналичных операций приходился на операции в интернете - 40,5% (средний чек - 403 грн); наибольшее количество - на расчеты в торговой сети - 50,6% (средний чек - 237 грн), уточняет НБУ.

Общее количество платежных карт в Украине по состоянию на 1 апреля составляла 59,9 млн шт., из которых почти 34,8 млн шт. - активных (58%).

Количество бесконтактных платежных карт также продолжает расти. За первый квартал их количество увеличилось на 5% и составило 2,9 млн шт.

За этот период сеть платежных терминалов выросло на 2,4% и по состоянию на 1 апреля составляла 257,7 тыс. шт., из которых 92% - торговые платежные терминалы. При этом, на один торговый платежный терминал на месяц приходилось 476 сделок на сумму почти 113 тыс. грн.

Общее количество банкоматов в Украине по-прежнему составляет около 18,6 тыс. шт. Количество программно-технических комплексов самообслуживания (ПТКС) уменьшилось на 3,7% - до 16,4 тыс. шт.