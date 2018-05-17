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Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.1948 грн
14:43 17.05.2018 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
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Час
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17.05.2018
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16.05.2018
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Кількість угод
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Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
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Середньозважений курс
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Середньозважений курс
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12
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11.40
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26.2125
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26.2122
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11:00
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56
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38.46
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26.2103
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26.2151
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11:30
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96
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59.64
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26.2071
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26.2113
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12:00
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160
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96.28
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26.2054
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26.2121
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12:30
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242
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144.10
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26.2025
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26.2106
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13:00
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358
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248.08
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26.2001
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26.2095
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444
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315.52
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26.1947
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26.2083
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14:00
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444
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315.52
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26.1947
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26.2084
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14:30
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452
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324.78
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26.1948
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26.2086
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15:00
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26.2083
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15:30
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26.2083
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16:00
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26.2082
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16:30
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26.2082
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26.2082
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