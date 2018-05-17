На межбанке 16 мая объем торгов долларом уменьшился на $32,1 млн до $204,2 млн

В среду, 16 мая, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 32,1 млн долларов по сравнению с 15 мая до 204,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 28,3 млн долларов по сравнению с 15 мая до 242,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 4%, или на 331,4 млн долларов до 8,532 млрд долларов по сравнению с мартом.

Курс доллара на межбанке после роста во вторник на 4 коп. в среду понизился на 2 коп. до 26,19 UAH/USD.