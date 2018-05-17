Курс доллара США перешел к снижению в четверг после роста до рекорда накануне

Курс доллара США перешел к снижению в четверг после укрепления накануне из-за продолжающегося роста доходности US Treasuries и негативного влияния событий в Италии на стоимость единой европейской валюты.

Евро торгуется утром в районе $1,1828 против $1,1808 на закрытие прошлой сессии, что стало минимальным уровнем с декабря прошлого года, отмечает MarketWatch.

Стоимость единой европейской валюты находится в четверг в районе 130,54 иены по сравнению со 130,35 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 110,36 иены против 110,40 иены в среду.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,08% - до 93,25 пункта. В ходе торгов днем ранее он достигал 93,55 пункта, что является максимальным уровнем в 2018 году.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, в четверг потерял 0,17%.

Курс фунта стерлингов подскочил до $1,355 по сравнению с $1,349 вечером в среду на новостях о том, что Великобритания может остаться в таможенном союзе ЕС после Brexit.